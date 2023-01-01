Требования к помещению для установки газового котла в жилых домах

Размещение газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП62.13330.2011* с изменениями № 1,2, СП 60.13330.2012, СП 281.1325800.2016, СП 31-106-2002, ГОСТ Р 58095.0-2018 и другими нормативными документами.

Для газовых котлов мощностью до 50 кВт

1. Газовые котлы следует устанавливать: в помещениях кухонь, кухонных зонах кухонь-столовых или отдельных помещениях (далее - теплогенераторных), расположенных на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенераторной на любом этаже выше 1-го не рекомендуется;

2. Высота помещения не менее 2,2 м, ширина свободного прохода в помещении не менее 0,7 м для целей эксплуатации и ремонта газового оборудования;

3. Объем помещения теплогенераторной не менее 8 м3;

4. Помещение для установки газового котла должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией в объеме 3-х кратного воздухообмена в час и приточной вентиляцией в объеме вытяжки. Приток воздуха должен осуществляться через приточные регулируемые клапаны, устанавливаемые в переплете окна или в наружной стене, через решетки или подрезы в двери. Удаление воздуха должно осуществляется через вентиляционные каналы - естественная вытяжка;

5. В теплогенераторной обязательно наличие оконногопроёма с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные проемы используются в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций;

6. Помещение теплогенераторной не должно быть смежным с жилыми комнатами;

7. В помещении, где установлены газовые котлы, обязательна установка сигнализаторовзагазованности по метану и оксиду углерода (угарному газу) для обеспечения безопасности при работе газового оборудования;

8. Для цели только отопления предусматриваются одноконтурные газовые котлы;

9. Для целей отопления и горячего водоснабжения – двухконтурные газовые котлы со встроенным проточным водонагревателем или одноконтурные, с выносным емкостным бойлером. Мощность котла подбирается в зависимости от тепловых потерь здания и количества точек водоразбора горячей воды;

10. При установке котла в цокольном или подвальном помещении применяется только оборудование с закрытой камерой сгорания;

11. Системы дымоудаления от газовых котлов должны отвечать требованиям противопожарной безопасности и инструкций по монтажу и эксплуатации этих устройств.

Для газовых котлов мощностью свыше 50 кВт

1. Газовые котлы следует устанавливать только в теплогенераторных расположенных на первом этаже, в цокольном, подвальном этаже, пристройке, отдельно стоящем помещении или на крыше дома;

2. Высота помещения не менее 2,5 м;

3. Объем помещения теплогенераторной не менее 15 м3;

4. Все остальные требования аналогичны требованиям для котлов мощностью до 50 кВт.

Перечисленные требования являются общими. Главным основанием для разрешения на установку газового котла являются технические условия на подключение жилого дома к сетям газораспределения и разработанная на их основе проектная документация, проверенная специалистами АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в индивидуальном порядке.

Собственнику помещения многоквартирного жилого дома необходимо:

1.Получить Согласование переустройства и (или) перепланировку жилого (нежилого) помещения.

В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса Российской Федерации установлены виды переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме, для которых необходимо согласование с Администрацией органов местного самоуправления.

Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. (Жилищный кодекс Российской Федерации. Раздел I. Общие положения (статьи 1 - 29). Глава 4. Переустройство и перепланировка помещения в многоквартирном доме (статьи 25 - 29). Статья 25. Виды переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме).

Проведение переустройства и (или) перепланировки помещения без получения согласования с Администрацией не допускается.

Основанием для начала проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения является решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

Более подробную информацию о согласовании переустройства помещения многоквартирного жилого дома Вы можете получить на официальных сайтах органов местного самоуправления:

http://www.petrozavodsk-mo.ru (Официальный сайт Администрации Петрозаводского городского округа),

https://prionego.ru/uslugi (Официальный сайт Прионежского муниципального района Республики Карелия),

http://olon-rayon.ru (Официальный сайт Олонецкого национального муниципального района),

https://kmr10.ru/ (Кондопожский муниципальный район официальный сайтадминистрации)

или на портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия: https://uslugi.karelia.ru

Согласовать проектную документацию с АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» и всеми заинтересованными организациями; Осуществить строительство согласно проектной документации. Строительно-монтажные работы должны выполняться организациями, имеющими допуск для выполнения данных работ; До момента фактического присоединения к сети газораспределения (газопотребления) получить заключение от специализированной организации о пригодности дымовых и вентиляционных каналов (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 с изменениями на 19 марта 2020 года);

5.Представить исполнительно-техническую документацию на законченный строительством объект для оценки качества созданной заявителем сети газопотребления.